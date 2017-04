Ce samedi 15 avril, le Théâtre Pablo Picasso de La Norville va accueillir un évènement particulier : « Communiquer au-delà des différences ». Ce projet culturel donne l’occasion à des enfants entendants et sourds de se rencontrer pour communiquer et passer outre les différences…

L’association Effet Culture organise, en partenariat avec des étudiantes en Master à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, une rencontre pour enfants sourds et entendants entre 6 et 10 ans. Ainsi, ce samedi 15 avril, la différence de chacun sera mise de côté le temps d’un après-midi. Autour d’ateliers ludiques, les enfants pourront échanger et communiquer autrement qu’avec la parole. Au-delà d’une initiation à la Langue des Signes Française (LSF) ou une sensibilisation à la surdité, c’est une occasion, pour les enfants de s’ouvrir à une autre culture, de comprendre un autre univers et de communiquer au-delà des différences. Ainsi, les enfants pourront découvrir, à travers des ateliers, la Langue des Signes. Entre découverte du chant-signe, improvisation théâtrale, initiation à la danse par vibrations et activités manuelles, ces ateliers seront animés par les membres de l’association Effet Culture, des élèves de l’Ecole Française de Langue des Signes ainsi que des artistes bénévoles.

Cet évènement est également l’occasion pour les enfants et leurs parents de s’ouvrir sur un nouveau monde et une nouvelle culture. Car la surdité, peu présente dans les médias, touche une grande partie de la société française. En effet, en France, il y a environ 4 millions de personnes atteintes de surdité à des degrés différents. Cet évènement est donc l’occasion de sensibiliser les personnes à une nouvelle langue, plus expressive et plus corporelle.

Communiquer sans parole

Les têtes pensantes de ce projet ? Marie, Pauline, Mathilde et Garance, étudiantes en Master à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Cet évènement émane d’une longue réflexion. « Tout est parti d’un cours de conception et gestion de projets à la fac. Nous devions inviter, organiser et gérer un événement culturel. Notre envie commune de travailler avec les enfants nous a tout d’abord réuni » explique Marie, l’une des fondatrice du projet. « Et ensuite, nous avions envie d’apporter une question de société et sortir un peu des projets plus courants du type : expositions, festivals… Dans notre liste de sujets : le handicap et la manière dont on le perçoit au quotidien ». Parler de différence n’est pas un sujet facile. De nos jours, il y en a tellement ! Que choisir ? Après une grande réflexion, des questions et plusieurs rendez-vous professionnels, ces quatre étudiantes ont eu l’idée de s’intéresser aux personnes sourdes. La surdité n’étant pas un sujet sur le devant de la scène ; cet évènement ludique est un bon moyen de sensibiliser les personnes.

Mais pour monter ce projet, les quatre étudiantes ne savaient pas comment s’organiser. Le monde de la surdité n’étant pas un domaine qu’elles maîtrisaient, elles voulaient être bien entourées afin que ce projet aboutisse correctement. « Il était important pour nous de nous entourer de professionnels et d’animateurs pour nous aider à imaginer et réaliser le projet » affirme Marie. « Nous avons donc noué un partenariat avec l’association Effet Culture, mais aussi Cultura, la maison d’édition Monica Companys, la société de distribution Folimage, pour nous permettre de construire ce projet ». Après plusieurs mois de travail, de recherches et remises en question, le projet a finalement vu le jour. « Nous avons de la chance, nous sommes entourées de nombreux bénévoles, interprètes en langue des signes, comédiens, étudiants en architecture… » confie Marie. Un bel évènement en perspective donc. « Pour nous, l’objectif c’était aussi celui-ci : générer des rencontres et du dialogue autour de notre projet ».

La sensibilisation autour de la surdité commence par cet évènement mais les quatre étudiantes ne comptent pas en rester là. « Nous sommes ravies que cette première édition de « Communiquer au-delà des différences » ait pu voir le jour et nous songeons déjà à la reconduire pour l’an prochain ! ». Un beau projet qui permettra à des enfants, dès leur plus jeune âge, de communiquer autrement qu’avec la parole. Un évènement à ne pas manquer.

« Communiquer au-delà des différences » – Samedi 15 avril de 13h30 à 17h30.

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez inscrire vos enfants, envoyez un mail à : audeladesdifferences91@gmail.com